Deficit Spojených států navzdory očekávání klesl. Pomohly nižší výdaje na zdravotnictví | E15.cz

Ekonomové oslovení agenturou Reuters odhadovali výši deficitu na 73 miliard dolarů. Příjmy v červenci meziročně stouply o deset procent na 232 miliard dolarů. Výdaje naopak klesly o 15 procent na 275 miliard dolarů.

Americká vláda by v říjnu mohla narazit na svůj dluhový limit a nemusela by být schopna dostát všem svým závazkům, napsala agentura Reuters. Stalo by se tak, pokud by Kongres neschválil zvýšení půjček.