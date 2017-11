Desítky českých firem se hrnou do Estonska, objevily v něm svůj daňový ráj | E15.cz

Lákadlem pro podniky je systém zdanění, neobvyklý ve srovnání se světem. Zájem českých firem o něj, na kterém se shodují poradenské firmy, se promítl do 120 společností se sídlem v pobaltské republice.

Nemusejí tam totiž platit daň ze zisku, dokud nezačnou vyplácet dividendy nebo podíly společníkům. Pak odvádějí dvacetiprocentní daň, což je srovnatelné s devatenáctiprocentní daní v Česku.

Estonská daň se sice nule neblíží, jako u daňových rájů, ale tamní systém tím firmám umožňuje investovat do svého rozvoje. „Pro mnohé může být Estonsko efektivním daňovým rájem,“ míní šéf oddělení Daňové a právní služby Zenon Folwarczny ze společnosti PwC.

Přístup k estonskému systému zdanění, který funguje od roku 2000, i založení firmy jako takové usnadnily podnikatelům ze zahraničí podle Martina Provazníka, ředitele rozvoje poradenské firmy Fivoka, karty e-residency. O “elektronické občanky” mohou cizinci žádat od roku 2015.

To vysvětluje desítky českých podnikatelů, kteří si za poslední rok vybrali pro sídlo firmy právě Estonsko. Zjevný nárůst registrují společnosti Zenron a Fivoka, které poskytují poradenství s podnikáním v pobaltské zemi.

„Před rokem 2015 byl zájem ze strany českých podnikatelů spíše ojedinělý,“ uvedl ředitel rozvoje poradenské firmy Fivoka Martin Provazník. Českých firem v Estonsku podle statistiky společnosti Bisnode působí v současnosti 120

Zkušenosti s tím má Petr Silon, který si založil estonskou firmu v květnu 2016. “Jde to udělat kompletně na dálku, například zažádat o daňové identifikační číslo. To je neskutečný rozdíl mezi tím, jak to funguje v České republice a jaké jsou tu lhůty,” řekl. Silon, který je současně i estonským e-residentem, firmu používá jako prostředníka při dovozu zboží. V Česku provozuje firmu XTEL, která prodává čtečky čipových karet nebo konferenční telefony.

O výhodách podnikání v Estonsku svědčí i nedávný žebříček auditorské a poradenské společnosti BDO, který řadí země podle atraktivity pro investory. V celkovém pořadí sice země zaostává za Českem, ale v kategorii otevřenosti ekonomiky vede o devět příček.

“Zásluhy na tom má pokročilá digitalizace státní správy a také to, že je Estonsko součástí měnové unie platící eurem,” komentoval pořadí Lukáš Hendrych z BDO. “Je uplatňován trend snižování byrokracie,” zmínil další důvod manažer společnosti Smart Office & Companies Michael Dobrovolný.

Co se týče karet e-residency, které umožňují komunikovat se všemi estonskými institucemi přímo, estonská ambasáda v Praze je vydala 184 Čechům. “Jejich zájem o založení firmy v Estonsku je průměrný v porovnání s ostatními e-residenty,” uvedl velvyslanec Sten Schwede.