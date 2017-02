Dluh Řecka je neudržitelný, uvádí Mezinárodní měnový fond

Řecko pokročilo při řešení svých rozpočtových problémů i ve snaze obnovit hospodářský růst, jeho zadlužení ale zůstává z dlouhodobého hlediska neudržitelné. V hodnocení řecké ekonomiky to uvedl Mezinárodní měnový fond (MMF). Jeho vedení stále nerozhodlo, zda se fond bude finančně podílet na další pomoci Řecku. Fond se zatím do posledního záchranného programu nezapojil právě kvůli pochybnostem ohledně udržitelnosti řeckého dluhu.

Fond předpokládá, že dlouhodobý růst řecké ekonomiky se bude pohybovat těsně pod jedním procentem ročně. Očekává také, že Atény splní rozpočtový cíl preferovaný větší částí vedení MMF. Tím je dosažení přebytku primárního rozpočtu ve výši 1,5 procenta hrubého domácího produktu do roku 2018.

Měnový fond nicméně upozornil, že část jeho vedení teď upřednostňuje cíl eurozóny, podle kterého by měl přebytek primárního rozpočtu Řecka dosáhnout 3,5 procenta HDP. Primární rozpočet nezahrnuje náklady na správu dluhu.



Silně zadlužené Řecko se předloni dohodlo s eurozónou na třetím záchranném programu, v jehož rámci by mělo během tří let obdržet až 86 miliard eur (2,3 bilionu Kč). MMF se do tohoto programu sice finančně nezapojil, aktivně se však účastní jednání o nové dohodě o pomoci Řecku, která by začala fungovat v polovině příštího roku, poznamenala agentura Reuters.