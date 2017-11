Do účtenkové loterie se zapojil necelý půl milion lidí | E15.cz

Do říjnového slosování účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb (EET) se do pátku zaregistrovalo zhruba 459 tisíc aktivních hráčů. Celkově je zatím do slosování za říjen zaregistrováno 10,8 milionu účtenek. Účtenkovou loterii spustilo ministerstvo 1. října. O ceny se bude poprvé losovat ve středu 15. listopadu, a to z účtenek vystavených během října a zaregistrovaných do dnešní půlnoci.