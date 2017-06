Dohoda o hospodářském partnerství mezi Japonskem a Evropskou unií je blízko | E15.cz

Evropská unie je připravena zrušit cla na dovoz většiny automobilových komponentů z Japonska. To by mělo oplátkou snížit nebo zrušit cla na dovoz zemědělských produktů, jako je vepřové maso, sýr a víno. Obě strany o těchto záležitostech nyní jednají v Tokiu s cílem uzavřít Smlouvu o hospodářském partnerství (EPA) do začátku července.