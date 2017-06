Draží se Rockefellerův smaragd, cena se může vyšplhat na 6 milionů dolarů | E15.cz

Svět šperků a drahých kamenů by mohl v úterý zaznamenat nový světový rekord, co se týká ceny za jeden karát. Prsten s 18karátovým smaragdem, známý jako Rockefellerův smaragd, který se bude dražit v New Yorku, by se totiž podle různých odhadů mohl prodat až za cenu šest milionů dolarů. Má tak ambice přepsat dosud nejvyšší vydraženou cenu za jeden karát.