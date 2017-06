Ekonomika JAR se propadla do recese, za pokles mohou slabé výsledky obchodního sektoru | E15.cz

Jihoafrická republika v letošním prvním čtvrtletí spadla poprvé za osm let do recese. Její hrubý domácí produkt vykázal čtvrtletní pokles o 0,7 procenta, zejména v důsledku slabých výsledků obchodu a zpracovatelského sektoru. Oznámil to dnes tamní statistický úřad.