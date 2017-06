Eurozóna uvolnila další peníze Řecku, tomu tak stoupá úvěrový rating | E15.cz

Mezinárodní ratingová agentura Moody ́s zlepšila v závěru týdne dlouhodobé hodnocení devizových závazků Řecka o jeden stupeň na Caa2. Reagovala tím na to, že eurozóna nechala uvolnit Aténám další peníze ze záchranného programu.

Moody's rovněž změnila výhled ratingu ze stabilního na pozitivní, což znamená možnost dalšího zlepšování. Střednědobý strop pro řecké ratingy zvýšila na stupeň B z dosavadního Caa2.

Euroskupina minulý týden rozhodla, že Řecko může ze záchranného fondu eurozóny dostat novou část úvěru z třetího záchranného programu v sumě 8,5 miliardy eur (223 miliard korun). Ministři rovněž uvedli, že přijmou další kroky ke zmírnění řeckého dluhu hned po skončení nynějšího programu v příštím roce. K finanční pomoci Řecku se po dvouletém váhání rozhodl připojit i Mezinárodní měnový fond (MMF).

Řecký premiér Alexis Tsipras tento týden řekl, že Řecko by už brzy mělo být připraveno k návratu na trhy dluhopisů, což by bylo poprvé od roku 2014. Možnost návratu Řecka na trhy vedle uvolnění nových úvěrů usnadňuje i to, že výnosy obchodovaných řeckých státních dluhopisů od zasedání euroskupiny výrazně klesly.

Podle Moody´s jsou jasně patrné známky stabilizace řecké ekonomiky. V letošním a příštím roce by měla země zaznamenat růst a veřejný dluh by se měl ustálit na 179 procentech hrubého domácího produktu, uvedla Moody´s podle agentury Reuters.