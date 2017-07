Evropská centrální banka s podpůrnou politikou nekončí, úrokové sazby nechává beze změny | E15.cz

Evropská centrální banka (ECB) dnes podle očekávání nechala své úrokové sazby beze změny a nepřikročila ani k úpravě programu nákupů cenných papírů. Zopakovala také, že je připravena tento program rozšířit, pokud to bude situace vyžadovat.

Základní úroková sazba ECB je nyní na nule a depozitní sazba činí minus 0,4 procenta, takže komerční banky musejí za uložení peněz u ECB platit. Centrální banka se snaží hospodářský růst a inflaci v eurozóně podporovat rovněž nákupy dluhopisů, jejichž měsíční objem je stanoven na 60 miliard eur (téměř 1,6 bilionu korun).

Draghi minulý měsíc na konferenci v Portugalsku uvedl, že ECB by vzhledem k lepším ekonomickým vyhlídkám mohla politiku nízkých úrokových sazeb a rozsáhlých nákupů dluhopisů upravit. Dodal však, že změny by měly být postupné, protože ekonomika stále potřebuje podporu ze strany měnové politiky. Trh očekává, že ECB by mohla začátek omezování podpůrné politiky oznámit v září.