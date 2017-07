Expo v Kazachstánu má zemi dostat mezi nejvyspělejší státy. Astana investuje miliardy | E15.cz

Uspořádání výstavy Expo v kazašské Astaně přišlo pořadatele podle předběžných výpočtů na více jak 1,3 miliardy dolarů, tedy necelých 30 miliard korun. Z toho více než polovina putovala na investiční projekty v metropoli. Podle prezidenta Nursultana Nazarbajeva totiž nehledě na bohaté zásoby ropy, kterými země oplývá, Kazachstán cítí, že se v budoucnu nebude moct opírat výhradně o tyto zdroje. Ambicí republiky je dostat se do roku 2050 mezi třicet nejvyspělejších zemí světa, čemuž má pomoci právě také výstava Expo.

Významnou část financí kazašská vláda investovala především do městské infrastruktury, rozvoj tamní dopravy podpořila částkou 154 milionů dolarů, na veřejné služby pak padlo dalších 100 milionů.

Finančně se kromě státu na akci podíleli také soukromí sponzoři a investoři. „Naše stavební materiály, naši pracovníci, naše kovové výrobky, náš nábytek. Zaměstnali jsme naše společnosti, měly hodně práce. Vzniklo zde sedm tisíc pracovních míst,“ uvedl prezident Nazarbajev.

Právě tyto investice mají za cíl nalákat do města i celé země více turistů, jen v době konání mezinárodní výstavy by jich do Kazachstánu mohly přijet až dva miliony. Organizátoři výstavy tak očekávají, že útraty návštěvníků v zemi pokryjí část investic, které putovaly ze státní kasy.

„Projekt Expo je pro Kazachstán velice důležitý. Jde o imageový projekt. Hlavy mnoha států sem přivezly své výjimečné inovace. Koncentrace takových projektů se už sama o sobě musí někdy zúročit a posloužit rozvoji Kazachstánu,“ prohlásil na fóru prezident Nazarbajev s tím, že země také přijala zákony o vytvoření astanského Mezinárodního finančního centra. Sídlit bude právě v některých budovách a stavbách Expa, ty zbylé stát nabídne k prodeji.