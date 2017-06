Francie asi překročí limit pro zadlužování. Zemi hrozí sankce | E15.cz

Řekl to francouzský premiér Édouard Philippe. Bývalý francouzský prezident François Hollande přitom slíbil, že země se do tříprocentního limitu EU letos vejde poprvé za deset let, připomíná agentura Reuters.

Za překročení limitu rozpočtového deficitu může být v EU proti provinilé zemi zahájeno disciplinární řízení. Francie už mu v minulosti čelila.

Začátkem června uvedla francouzská centrální banka, že dluh veřejných financí směřuje k 3,1 procenta letošního hrubého domácího produktu (HDP). To je více, než 2,8 procenta kolik pro letošní rok odhadovala minulá vláda.

Nový kabinet prezidenta Emmanuela Macrona oznámil, že v případě potřeby provede rozpočtové změny. Zdejší kontrolní úřad zveřejní upravený odhad v červenci.