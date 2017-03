Hodnota čínských značek raketově roste. Podle plánu vlády

Nejhodnotnější čínskou značkou se podle Brand Finance letos pyšní banka ICBC. Za poslední rok se její hodnota zvedla o třetinu na 47,8 miliardy dolarů. To odpovídá pětině její tržní kapitalizace. Proti světové jedničce z žebříčku Forbesu, společnosti Apple, je však jen na necelé třetině hodnoty.

Do první desítky se dostaly ještě další tři státní či polostátní banky China Construction Bank, Bank of China, která už má pobočku v Praze, a Agricultural Bank of China. „Čínské banky těží z expanze čínských průmyslových obrů na zahraniční trhy. Pomáhá jim budovat pověst hráčů, kteří tuto expanzi umožňují,“ popisuje šéf Brand Finance David Haigh, proč hodnota bankovních jmen roste. Hodnotu značek Brand Finance odvozuje od síly značky, jejích tržeb a sazby, kterou by firma musela platit za její pronájem, kdyby ji nevlastnila.

Růst hodnoty čínských značek souvisí se snahou pekingské vlády vybudovat silné národní šampiony, kteří pak uspějí na zahraničních trzích. „Měli bychom mít vlastní vlajkové produkty a vytvořit vlastní světové uznávané značky,“ prohlásil v srpnu roku 2014 čínský prezident Si Ťin-pching.

Ne všechny ovšem k úspěchu dotlačil stát. Podíl státních firem v žebříčku Brand Finance i konkurenčním BrandZ China Top 100 postupně klesá. Internetový gigant Alibaba miliardáře Jacka Ma od roku 2014 posunul hodnotu značky celé skupiny ze šesti na 34,8 miliardy dolarů. Letos se skupina vyhoupla na čtvrté místo. Doma je Alibaba hegemonem. Ve světě se rozhodl prosadit mimo jiné po boku McDonald’s, Coca-Coly a Visa jako jeden z hlavních sponzorů olympijských her. Partnerství potrvá od letoška až do roku 2028.

I v Česku známý výrobce mobilních telefonů Huawei skončil s hodnotou značky 25,23 miliardy dolarů na devátém místě. Za poslední rok jméno Huawei podražilo o 28 procent. Na rozdíl od ostatních čínských výrobců mobilů se firma s červenou kytkou ve znaku snaží etablovat mezi luxusními značkami. Poslední model P10 na trh uvádí s cenovkou 649, čímž se blíží poslednímu modelu z rodiny Apple iPhone 7. Jako luxusní značka si pak za mobily může účtovat vyšší marže. Huawei se loni stala největším čínským výrobcem telefonů.