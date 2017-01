Íránci vrátili Česku starý dluh, bránil vývozu do země

Nesplacená částka byla dosud překážkou pro uzavírání nových obchodů spojených s financováním a pojištěním exportu. Šlo o pohledávku, která vznikla před zavedením mezinárodních sankcí u íránské banky Saderat. ČTK o tom dnes informovala pojišťovna EGAP.

"Na tento starý obchod byla íránská státní záruka, i proto bylo uzavírání nových pojistných smluv složitější. Zaplacením pohledávky se otevírají možnosti pro pojišťování nových případů," uvedl generální ředitel EGAP Jan Procházka.

Pojišťovna EGAP v letech 1995 až 2010 pojistila do Íránu export za více než 15 miliard korun a evidovala bezproblémové splácení pohledávek u více než 50 obchodních případů. Jediným problémem byl právě dluh banky Saderat.

O jeho splacení vyjednávala pojišťovna s íránskou stranou déle než rok. "Íránská strana věděla nejen od nás, ale i od zástupců ministerstev zahraničí a průmyslu, že tento nesplacený případ je pro nás velkou překážkou pro uzavírání nových obchodů spojených s financováním a pojištěním, tlak na splacení byl tak nejen od EGAP," dodal Procházka.

Od uvolnění sankcí v lednu loňského roku EGAP pojistil do Íránu pouze jeden obchodní případ - vývoz doplňků stravy. Potenciál pro český export je přitom obrovský. Podle pojišťovny se tak Írán stává další zemí, kde se podařilo vymoci staré pohledávky a otevřely se možnosti pojišťovat nové obchodní případy. V loňském roce se pojišťovně EGAP podařilo vymoci všechny staré pohledávky z Kuby.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek na konci roku uvedl, že výše obchodní výměny mezi Českem a Íránem neodpovídá potenciálu, v krátké době by se měla zvýšit nejméně desetkrát. Loni od ledna do listopadu se český export do Íránu zvýšil o 45 procent na 1,2 miliardy korun.

České firmy mají zájem o vstup na íránský trh, snaží se tak mimo jiné nahradit výpadek kontraktů v Rusku, řekl ČTK již dříve ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. "Íránský trh měl mnoho a mnoho vstupních bariér, které perspektivně mohou zmizet, a ten zájem firem je obrovský. Registrujeme už první úspěšné případy exportu. České firmy, které s námi byly poprvé na veletrhu v zemi v roce 2015, už tam dnes dodávají," řekl. Agentura otevřela své zastoupení v Teheránu na začátku letošního roku.

Například firma Energo-Pro má kontrakt za 405 milionů korun na dodávku dvou vodních turbín pro íránskou vodní elektrárnu Khoda Afarin. Opavský výrobce důlních strojů Ostroj podepsal memorandum o dodávce důlního dobývacího komplexu za desítky milionů eur. Brněnský Zetor zase dodá íránské společnosti Tondak Tiz 250 traktorů za zhruba 135 milionů korun.

Írán se dostal z ekonomické izolace loni v lednu, kdy světové mocnosti pod vedením Spojených států a Evropské unie zrušily protiíránské sankce výměnou za to, že Teherán omezí svůj jaderný program.