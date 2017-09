Irská vláda poprvé za více než desetiletí očekává vyrovnaný rozpočet | E15.cz

V příštím roce zřejmě bude mít Irsko poprvé za více než deset let vyrovnaný rozpočet. Slibuje to ministr financí Paschal Donohoe. Současně chce s předstihem splatit úvěr Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF), který mu před lety pomohl vyrovnat se s dopady světové finanční krize, píše list Financial Times.