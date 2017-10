Italové mají zájem o ruské projekty. Banka Intesa se chce podílet na financování výstavby ropovodu | E15.cz

Intesa má zájem o velké energetické projekty, jako je produkce zkapalněného zemního plynu (LNG) v arktické oblasti. Těžba by tam měla být zahájena v období 2022 až 2023, řekl Fallico. Jednání už podle něj začala, podrobnosti však sdělit odmítl.

Fallico potvrdil záměr banky účastnit se financování společnosti Rosněfť i další spolupráce s touto firmou. Ta je největším producentem ropy v Rusku a má vazby na Kreml.

Italská banka hledá i možnosti, jak se podílet na financování výstavby ropovodu Nord Stream 2 ruského plynárenského gigantu Gazprom. "O tom je ale předčasné mluvit," uvedl Fallico, "musíme zjistit, co ve světle nových amerických sankcí můžeme, a co ne," dodal.

Sankce, které Spojené státy uvalily na Rusko, prakticky znemožnily financování velkých ruských projektů. Gazprom ale již uvedl, že projekt za 11 miliard dolarů (více než 240 miliard Kč) se uskuteční bez ohledu na sankce. Plynovodem by mělo proudit z Ruska do terminálu v Německu asi 55 miliard metrů krychlových plynu ročně. Do provozu má být uveden v roce 2019.