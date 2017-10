Jednání o severoamerické obchodní dohodě houstnou. Mexiko ani Kanada nechtějí dočasnou smlouvu | E15.cz

Kanada a Mexiko se postavily proti nápadu, aby se o pravidlech severoamerické zóny volného obchodu jednalo každých pět let znovu.

Dohodneme se jen pro příští pětiletku, pak se uvidí. Tak lze volně přeložit nápad, že by modernizovaná verze smlouvy NAFTA mezi třemi státy Severní Ameriky platila jen dočasně. Myšlenku, o níž se již dříve spekulovalo, podle agentury Reuters oficiálně předložili koncem minulého týdne svým protějškům američtí vyjednávači. „Atmosféra byla hrozná,“ uvedl podle agentury zdroj obeznámený s průběhem jednání.

Podle USA by smlouva po pěti letech přestala platit, pokud by se na jejím prodloužení znovu všechny tři strany neshodly. Tento mechanismus má zajistit, že obchodní pravidla nezastarají. „To by způsobilo nejistotu,“ reagoval ale kanadský ministr zahraničního obchodu François-Philippe Champagne.

Podle šéfa největšího kanadského odborového svazu Unifor Jerryho Diase je už zřejmé, že Američané smlouvu nechtějí. „Tahle věc míří do záchodu,“ volil silná slova odborář. Mexický prezident Peña Nieto chce o udržení zóny volného obchodu nadále bojovat. „Je to dobrý mechanismus pro rozvoj regionu,“ uvedl Nieto. Dohoda NAFTA začala platit v roce 1994.

Vzájemný obchod Kanady, Mexika a USA se díky ní zčtyřnásobil na víc než bilion dolarů ročně. Jde o největší obchodní uskupení světa tvořící asi třetinu globálního HDP. Letos ale probíhá sled jednání, která mají změnit původní pravidla. Spojené státy pohrozily, že od smlouvy jinak zcela odstoupí.