Když brexit vytváří pracovní místa. Britští bankéři mají ve Frankfurtu povzbudit trh práce | E15.cz

Přesun bankéřů z Londýna do německého Frankfurtu nad Mohanem zde pomůže vytvořit desítky tisíc pracovních míst mimo finanční sektor. Vyplývá to z uveřejněné vědecké studie vysoké školy WHU Otto Beisheim School of Management. Na každého z asi 10 tisíc očekávaných finančníků, kteří se budou kvůli odchodu Británie z Evropské unie (EU) stěhovat, prý připadá vznik až čtyř pozic například v dopravě, stavebnictví, školství nebo zdravotnictví.