Komise dá Googlu rekordní pokutu už v úterý | E15.cz

Evropská komise pravděpodobně již v úterý vyměří americké internetové společnosti Google rekordní pokutu za porušování antimonopolních pravidel. Agentuře Reuters to dnes řekly zdroje obeznámené se situací, přesnou výši pokuty však nesdělily. Brusel se k této informaci odmítl vyjádřit. Agentura Reuters již začátkem června informovala, že komise chce Google pokutovat ještě před svou srpnovou dovolenou.

Pokuta se má týkat obvinění z dubna 2015. Evropská komise tehdy uvedla, že Google ve výsledcích internetového vyhledávání systematicky zvýhodňuje vlastní produkt umožňující srovnávání nákupních nabídek, čímž poškozuje konkurenci i spotřebitele. Google je nejoblíbenějším internetovým vyhledávačem na světě.

Doposud nejvyšší pokutu vyměřila komise v roce 2009 americkému výrobci čipů Intel, a to ve výši 1,06 miliardy eur (téměř 28 miliard korun). Komise může v případě porušování antimonopolních pravidel vyměřit firmám pokutu ve výši až deseti procent jejich celosvětových tržeb, což by v případě Googlu odpovídalo zhruba devíti miliardám dolarů (kolem 211 miliard korun). Neočekává se však, že by pokuta dosáhla takovéto úrovně.

Komise podle zdrojů rovněž vyzve Google, aby ukončil údajné antimonopolní praktiky. Zatím však není jasné, jaká konkrétní opatření firmě nařídí, aby zajistila nápravu konkurenčního prostředí, napsala agentura Reuters.