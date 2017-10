Konec závislosti na ropě? Saúdská Arábie významně nafoukne svůj investiční fond | E15.cz

Plán je součástí ekonomických reforem, které mají snížit závislost země na exportu ropy a podpořit rozvoj soukromých podnikatelských aktivit. Vyplývá to z ve středu zveřejněného téměř stostránkového materiálu s plány na činnost fondu pro období 2018 až 2020.

V přepočtu na dolary by se měla hodnota aktiv spravovaných fondem PIF zvýšit na 400 miliard USD ze současných zhruba 230 miliard dolarů. Fond, který je hlavním státním fondem saúdského království, by měl mimo jiné obdržet prostředky z plánovaného odprodeje pětiprocentního podílu ve státní ropné společnosti Saudi Aramco.

V následujících dvou letech hodlá fond PIF vytvořit 20 000 přímých pracovních míst a dalších 256 000 míst ve stavebnictví. Až 210 miliard rijálů investuje do pokročilého technologického sektoru a do výzkumu a vývoje doma i v zahraničí. Zvýší také investice do infrastruktury v USA a do rusko-saúdskoarabských projektů.

Fond již v minulosti investoval například do amerického provozovatele alternativní taxislužby Uber, do kterého vložil 3,5 miliardy dolarů (76 miliard korun).

Saúdská Arábie se také chystá vybudovat průmyslovou zónu, která by ji spojila s Jordánskem a Egyptem. Do zóny NEOM mají saúdskoarabská vláda, fond PIF a domácí i zahraniční investoři v následujících letech vložit na půl bilionu dolarů. Zóna se nachází na jedné z nejvýznamnějších světových ekonomických tepen a díky své poloze by se mohla stát strategickým centrem spojujícím Asii, Evropu a Afriku.

Saúdská Arábie nyní pořádá investiční konferenci. Třídenní akce se účastní zástupci světového obchodu, vysocí manažeři největších světových firem a čelní představitelé hostitelské země.