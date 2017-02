Nadbytečné povolenky musí zmizet z trhu rychleji, schválili europoslanci

Výsledek hlasování europoslanců se blíží rodící se pozici členských států, které budou muset konečnou podobu reformy s europoslanci vyjednat. Poslanci požadují, aby se přebytek povolenek na trhu, který převyšuje 2 miliardy, odčerpal rychleji do nově vytvořené stabilizační rezervy. Místo 12 procent přebytku ročně by se v prvních letech do rezervy odvádělo 24 procent přebytku. Celých 800 milionů povolenek v rezervě chtějí europoslanci zrušit. O podobném zrychlení odčerpání přebytku usilují i některé západoevropské státy. Východní Evropa závislá na výrobě elektřiny z uhlí je však zatím proti.

Z části výnosů z prodeje povolenek se vytvoří dva fondy. Modernizační fond má pomoci modernizovat energetické systémy v chudších zemích Evropské unie. Inovační fond má poskytovat podporu výzkumu a zavádění dalších druhů obnovitelných zdrojů, technologií na uskladňování oxidu uhličitého či ukládání energie.

Poslanci nakonec svou verzi reformy schválili poměrem 379 hlasů proti 263 hlasům. „Dnešní hlasování je velkým krokem, abychom splnili ambiciozní klimatické cíle,“ řekl Ian Duncan, který pozici parlamentu vyjednával a zpracoval.

Zástupci ocelářů a dalších průmyslových firem se obává o objem bezplatně přidělovaných povolenek. Poslanecká verze reformy jejich požadavkům částečně vychází vstříc. Kritéria pro příděl povolenek se mají přepočítat podle reálných hodnot a technických možností. „Trváme na tom, aby alespoň deset procent nejefektivnějších ocelářských podniků nebylo zatíženo přímými nebo nepřímými náklady na nákup povolenek,“ říká Axel Eggert, generální ředitel ocelářské asociace Eurofer.