Nejbohatší lidé v Evropě? Patří mezi ně král výtahů i zakladatelé indické automobilky

Rakousko – Dietrich Mateschitz, Red Bull

Začněme u našich jižních sousedů, v Rakousku. Zde je nejbohatší osobou Dietrich Mateschitz, magazín Forbes jeho bohatství odhaduje na 15,8 miliardy dolarů. Mateschitz se narodil do rodiny s chorvatskými kořeny před dvaasedmdesáti lety. Vysokou školu studoval deset let, po jejím absolvování nastoupil do korporace Unilever. Jeho život se změnil po návštěvě Thajska, kde poprvé ochutnal nápoj Krating Daeng. Ten mu tolik uhranul, že se s autory receptury dohodl na jeho prodeji v Evropě.

Založil tak firmu Red Bull, ve které získali thajští společníci 51 procent akcií, zbytek dostal Mateschitz. I přes prvotní neúspěch se Mateshitzovi podařilo také díky výborné marketingové kampani dostat k zákazníkům. Pravděpodobně nejznámějším heslem kampaně je „Red Bull vám dává křídla,“ ta však sám Mateschitz nepotřebuje. Je totiž vlastníkem pilotní licence a dvou letadel – Dassaultu Falcon 900 a Piperu Super Cub.

Německo – Georg Schaeffler , Schaeffler Group

Dvaapadesátiletý Georg Schaeffler je osmdesátiprocentní vlastník podílu v Schaeffler Group, celkem má nejbohatší Němec majetek v hodnotě 20,1 miliardy dolarů. Společnost stojí na základech podniku, který založil jeho otec a strýc, hlavním předmětem podnikání je výroba ložisek, a to především pro automobilový průmysl. Zbylých 20 procent drží ve společnosti Georgova matka.

Polsko – Dominika a Sebastian Kulczykovi, Kulczyk Holding

Sourozenecká dvojice zdědila jmění po svém otci Janovi Kulczykovi, polském investorovi, který zemřel v roce 2015 na komplikace po operaci. V současnosti spravují Dominika a Sebastian majetek v hodnotě 2,9 miliardy dolarů, který je rozprostřen do široké škály podnikání. Jedná se například o podíly v energetických firmách, potravinářství nebo logistických společnostech.

Švýcarsko – Ernesto Berarelli, investice

Rozený Ital, který se před 40 lety ve svých dvanácti letech přestěhoval do Švýcarska, je také dědic majetku svých předků. Jeho pradědeček byl zakladatelem farmaceutické společnosti Serono, rodina společnost prodala v roce 2007 a největší podíl získal právě Ernesto. Utržené peníze se rozhodl investovat skrze Waypoint Capital. Současná hodnota jeho majetku činí 8,5 miliardy dolarů.



Finsko – Antti Herlin, KONE

Výrobky společnosti KONE šedesátiletého manažera možná používáte nevědomky každý den. Firma se zabývá především výrobou výtahů a eskalátorů, rodina ji vlastní již od roku 1924. Majetek Anttiho, který v současnosti předsedá radě KONE, odhaduje Forbes na 3,6 miliardy dolarů. Pokud zrovna Antti neřídí firmu ze sídla v Helsinkách, tráví čas na své farmě asi 30 kilometrů od metropole.

Kypr – John Fredriksen, Frontline

Rozený Nor, ale nyní občan Kypru, patří mezi největší rejdařské magnáty. V současnosti vlastní skrze svou firmu Frontline nejpočetnější flotilu ropných tankerů na světě. Velkou část svého bohatství získal během Irácko-íránské války, kdy přepravoval ropu ve válečných oblastech. Díky velkému riziku však byli obchodníci za přepravu ropy zaplatit velké částky. Fredriksen, který většinu roku pobývá v Londýně, má majetek v hodnotě 9,9 miliardy dolarů. Kromě společností zabývajících se námořní přepravou, je také důležitým hráčem na poli těžby ropy.

Nizozemsko – Charlene de Carvalho-Heineken , Heineken

Dvaašedesátiletá Charlene je dědičkou světové pivovarnické trojky Heineken. Ve společnosti drží v současnosti čtvrtinový podíl, celkem se majetek dědičky odhaduje na 11,7 miliardy dolarů. Jejím manželem je Michel de Carvalho, bývalý olympionik a investiční bankéř. Mají spolu pět dětí.

Dánsko – Kjeld Kirk Kristiansen, LEGO

Potomek zakladatele hračkářského gigantu Oleho Kirka Christiansena má podle Forbesu majetek ve výši 12,7 miliardy dolarů. Sám Kjelk vedl firmu od roku 1979, kdy mu bylo pouhých 32 let. Pozice generálního ředitele se vzdal v roce 2004, nyní zastává funkce v holdingu Lego A/S, který hračkářskou společnost vlastní. Se svou ženou Camillou má tři děti.

Velká Británie – Srichand a Gopi Hindujovi, Hinduja Group

Sourozenecká dvojice původem z Indie tvoří polovinu takzvané „fantastické čtyřky“. Tak byli nazýváni sourozenci, kteří v 70. letech založili Hinduja Group. Do jejího portfolia patří například indická automobilka Ashok Leyland, petrolejářská společnost Gulf Oil International nebo finanční ústav Hinduja Bank. Majetek sourozenců Srichanda a Gopiho se odhaduje na 14,6 miliardy dolarů.

Francie – Liliane Bettencourtová, L'Oreal

Čtyřiadevadesátiletá Liliane Bettencourtová je v současnosti nejbohatší ženou v Evropě. Vlastní třetinový podíl v kosmetickém gigantu L'Oreal, který založil její otec. S ním měla silné pouto, také proto, že její matka zemřela, když bylo Liliane pět let. V současnosti však významná postava světového byznysu trpí demencí, majetek tak spravuje její jediná dcera, Françoise.

Švédsko – Stefan Persson, H&M

Persson, který letos oslaví sedmdesát let, se pravidelně řadí do první dvacítky nejbohatších lidí na světě. Patří mezi hlavní akcionáře oděvního gigantu H&M, který založil jeho otec Erling Persson. Stefan se vedení firmy ujal v roce 1982 a aktivně v ní sloužíl do roku 1998. Kromě nemovitostí v Londýně nebo Paříži také vlastní vesnici Linkholt v Anglii. Jeho zálibami jsou lyžování, golf nebo fotbal, který také finančně podporuje. Jeho celkový majetek se odhaduje na 20 miliard dolarů.