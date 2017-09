Největším investorem v USA je Británie, Čína se nevešla do první desítky | E15.cz

Zatímco menší státy jako Španělsko, Irsko a Nizozemsko patřily v loňském roce k největším zdrojům zahraničních investic ve Spojených státech, Čína se překvapivě nedostala do první desítky. V čele investorů zůstává Británie, Kanada a Japonsko.

Na prvním místě v roce 2016 byla Británie s 598,3 miliardy dolarů (13 bilionů korun), následuje Kanada (453,6 miliardy dolarů), Japonsko (424,3 miliardy dolarů) a Německo (372,8 miliardy dolarů). Překvapivé možná je to, že Čína jakožto druhá největší ekonomika světa vypadla z první desítky. Její přímé investice v USA vloni činily jen 58,2 miliardy dolarů a v porovnání například s pátým Irskem (279,6 miliardy dolarů) byly pětkrát menší.

První desítku pak uzavírají Francie (267,6 miliardy dolarů), Švýcarsko (196,6 miliardy dolarů), Nizozemsko (191,9 miliardy dolarů), Singapur (73,7 miliardy dolarů) a Španělsko (67,2 miliardy dolarů).

Nejvíce investic míří do zpracovatelského průmyslu, jeho podíl na celku vloni činil 41 procent, téměř 20 procent mířilo do finančního sektoru a deset procent do velkoobchodu.