Němci by po brexitu mohli rozpočtu EU dávat miliardy eur navíc | E15.cz

Po odchodu Británie z Evropské unie by Německo mohlo platit téměř o čtyři miliardy eur více do evropského rozpočtu, než kolik platí teď. S odvoláním na studii Evropského parlamentu o tom informují deníky německé mediální skupiny Funke.

Po odchodu Británie z osmadvacítky, který je naplánován na 29. března 2019, bude ve společném rozpočtu chybět podle odhadů 10,2 miliardy eur (260 miliard korun). Kdyby zbývající státy EU měly vzniklou mezeru zaplnit podle stejných pravidel jako dosud, muselo by Německo platit o 3,8 miliardy eur (97 miliard korun) více než teď.

Pro spolkovou republiku by to představovalo zvýšení plateb o zhruba 16 procent. V roce 2015 Německo do společného rozpočtu odvedlo 24,3 miliardy eur (620 miliard korun).

Jak ale upozorňují média skupiny Funke, může být výše budoucího příspěvku Německa odlišná. Bude totiž záležet na tom, jak se zbývajících 27 členů dohodne. Vyloučeno tak není třeba krácení rozpočtu nebo posílení jeho příjmové stránky skrze daně.