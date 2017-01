Němci vyzývají Evropskou centrální banku ke zvýšení úroků. Prý je čas na "normalizaci"

"Je čas pro normalizaci (měnové politiky)," řekl německému listu Bild hlavní ekonom společnosti DZ Bank Stefan Bielmeier.

ECB nyní drží základní úrokovou sazbu na nule. Její depozitní sazba je dokonce záporná, což znamená, že komerční banky musejí za uložení svých peněz u ECB platit.

Statistický úřad Eurostat ve středu oznámil, že meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně se v prosinci téměř zdvojnásobilo na 1,1 procenta z listopadových 0,6 procenta. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za více než tři roky.

ECB usiluje o to, aby se inflace pohybovala těsně pod dvěma procenty. "Čím dříve míra inflace dosáhne dvouprocentního cíle, tím rychleji může ECB zvyšovat úrokové sazby. Těžili by z toho i střadatelé," upozornil šéf německého ekonomického institutu DIW Marcel Fratzscher. Isabel Schnabelová, která patří mezi ekonomické poradce německé vlády, listu Bild řekla, že konec mimořádně uvolněné měnové politiky v eurozóně by měl přijít brzy.

Mezi kritiky uvolněné měnové politiky ECB patří například šéf německé centrální banky Jens Weidmann i mnozí němečtí politici. "Politika nulových úrokových sazeb ve spojení s rostoucí inflací je pro německé střadatele ničivá," uvedl nedávno bavorský ministr financí Markus Söder.

V Německu se meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v v prosinci více než zdvojnásobilo na 1,7 procenta. Míra inflace tak byla nejvyšší od července 2013.