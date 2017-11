Německo kvůli daňovým rájům přichází o téměř půl bilionu ročně, tvrdí analytik | E15.cz

Společnosti Apple a Nike, automobilový závodník Louis Hamilton či zpěvák irské skupiny U2 Bono se zařadili mezi firmy a osobnosti, jejichž jména se objevila v takzvaných Paradise Papers, dokumentech, které odhalují, jak vlivní a velmi bohatí lidé využívají daňové ráje. Podle dokumentů, které zveřejnilo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ), Apple po zpřísnění podmínek v Irsku využil daňového systému ostrova Jersey, který je závislým územím britské koruny. Výrobce obuvi Nike zase ve snaze platit nižší daně vytvořil offshorovou firmu na Bermudách a podle listu Le Monde využil i skulinu v nizozemských zákonech, aby snížil své daně v Evropě. Vyhnout se placení daní za svůj soukromý letoun se podle Paradise Papers snažil také pilot Formule 1 Hamilton, který využil dalšího britského korunního území s výhodnými daňovými podmínkami - ostrova Man. Jeho počínání už vyšetřují britské úřady. Zpěvák Bono je podle odhalení ICIJ akcionářem maltské společnosti, která investovala do litevského obchodního centra a využívala přitom ke snižování odvodů daňových rájů. Po takzvaných Panamských dokumentech (Panama Papers) přináší podle ICIJ nový únik dat nová odhalení, jak hluboce je systém daňových rájů propojen se světem politiky, osobního bohatství i velkých korporací, které se vyhýbají daním čím dál sofistikovanějšími účetními operacemi. Zdrojem uniklých dat jsou dvě offshoreové společností: Appleby a Estera. Jedna sídlí na Bermudách, druhá v Singapuru. Téměř sedm milionů záznamů spadá do období od roku 1950 do roku 2016. Mezi známými lidmi, kteří jsou v Paradise Papers jmenováni, je britská královna Alžběta II., americký ministr obchodu Willbur Ross, poradce a blízký přítel kanadského premiéra Justina Trudeaua Stephen Bronfman, jordánská královna Núr a několik brazilských a ruských ministrů.