Nezaměstnanost v eurozóně je nejnižší za sedm a půl roku

Hrubý domácí produkt eurozóny se ve čtvrtém čtvrtletí proti předchozím třem měsícům zvýšil o 0,5 procenta. Tempo jeho růstu tak zrychlilo z 0,4 procenta ve třetím kvartálu. V celém loňském roce ekonomika eurozóny stoupla o 1,7 procenta. Vyplývá to z předběžného rychlého odhadu, který dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. V celé Evropské unii tempo hospodářského růstu podle Eurostatu v závěru roku zrychlilo na 0,6 procenta z 0,5 procenta ve třetím čtvrtletí. Za celý rok ekonomika EU vzrostla o 1,9 procenta. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v lednu zrychlilo na 1,8 procenta z prosincových 1,1 procenta. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za téměř čtyři roky. Inflaci podpořily zejména vyšší ceny energie. Lednový růst spotřebitelských cen překonal očekávání ekonomů, kteří jeho tempo podle agentury DPA odhadovali pouze na 1,5 procenta. Inflace je nejvyšší od února 2013. Evropská centrální banka (ECB) usiluje o to, aby se inflace pohybovala těsně pod dvěma procenty. Banka se snaží inflaci i hospodářský růst v eurozóně podporovat rekordně nízkými úrokovými sazbami a rozsáhlými nákupy dluhopisů. Rostoucí inflace by mohla zvýšit tlak na zpřísňování měnové politiky v eurozóně. Mezi kritiky uvolněné měnové politiky ECB patří například šéf německé centrální banky Jens Weidmann i mnozí němečtí politici.