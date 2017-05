OPEC se dohodl na prodloužení omezení těžby ropy do března 2018 | E15.cz

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se rozhodla prodloužit dohodu o omezení své těžby o devět měsíců do března příštího roku. Agentuře Reuters to sdělil jeden z delegátů dnešní schůzky ve Vídni. K dohodě by se ještě dnes měla připojit zhruba desítka dalších zemí mimo ropný kartel, včetně Ruska.