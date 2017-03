Přílišný hospodářský nacionalismus brzdí globální růst, varuje OECD

Hospodářský nacionalismus a protichůdná politika centrálních bank stojí v cestě výraznějšímu oživení globální ekonomiky. Ve svém novém výhledu to dnes uvedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Globální ekonomika by podle OECD letos měla zrychlit růst na 3,3 procenta z loňských tří procent. Na příští rok OECD odhaduje růst světové ekonomiky na 3,6 procenta. V obou případech je to stejně jako v listopadové prognóze OECD.