Případná recese by přední americké banky neohrozila | E15.cz

Všech 34 předních amerických bankovních ústavů úspěšně prošlo prvním kolem každoročních zátěžových testů. Banky by podle této prověrky dokázaly přestát mimořádně silnou hospodářskou recesi a pokračovat v poskytování úvěrů, informovala v noci na dnešek americká centrální banka.

Účelem testů je zjistit, zda bankovní společnosti mají dostatečné kapitálové rezervy pro případ finanční krize a prudkého hospodářského útlumu. "Letošní výsledky ukazují, že i v případě tvrdé recese by naše velké banky zůstaly dobře kapitálově vybaveny," uvedl Fed. "To by jim umožnilo pokračovat v poskytování úvěrů a podporovat domácnosti a podniky v obtížném období," dodal.

Zátěžové testy bank byly zavedeny v reakci na finanční krizi z let 2007 až 2009 s cílem zajistit zdraví bankovního sektoru a obnovit důvěru ve finanční systém Spojených států.

Podle některých analytiků by příznivé výsledky zátěžových testů mohly pomoci přimět zákonodárce ke zmírnění regulace bankovního sektoru zavedené po finanční krizi. Deregulace bankovního sektoru je jednou z priorit administrativy prezidenta Donalda Trumpa.

"Považujeme výsledky testů za pozitivní faktor pro snahu Trumpovy administrativy o deregulaci bank," uvedl analytik Jaret Seiberg ze společnosti Cowen & Co.

Druhá část zátěžových testů čeká banky příští týden. Ukáže, zda Fed schválí či zamítne plány bank na zvyšování dividend a zpětné odkupy vlastních akcií.