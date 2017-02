Proč chce General Motors opustit Evropu? Může za tím být komplikovaný trh

Ten zažívá v posledních letech svůj skutečný přerod. Jak uvádí server Automotive News Europe, jednou z hlavních zkoušek pro evropské automobilky byla globální finanční krize před necelou dekádou. Tehdy se produkce výrobců pohybovala na historických maximech své produkce, po opadající poptávce však automobilkám nastaly krušné časy.

Jedním z hlavních problému tak začala být nevyužitá kapacita výrobních linek. Podle tehdejšího ředitele GM Dana Akersona bylo v Evropě až o deset výrobních závodů více, než je ve skutečnosti třeba.

Na nízkou poptávku však zareagovaly zavřením svého provozu pouze tři. A jedna z těchto továren patřila právě Opelu. Šlo o závod v Bochumi, kde vznikaly velkoprostorové modely Zafira. Právě v kategorii MPV byl Opel jedním z hlavních průkopníků, v průběhu let však o tuto kategorii vozů přestává být zájem.

Podle analytické společnosti JATO Dynamics totiž v současnosti automobilky prodávají především modely, u kterých nedosahují vysokých marží, typicky kompaktní hatchbacky. Ty v loňském roce tvořily 80 procent všech prodaných vozů.

Dalším problémem pro koncern jako je GM může být specifikum evropských modelů. Evropský trh si na automobily klade tradičně vyšší nároky, než zbytek světa. Může jít o kvalitu zpracování nebo materiálů, zároveň jsou však evropská auta oproti americkým značně menší a používají také menší pohonné jednotky. Americký koncern General Motors tak při vývoji vozů pro Opel nemůže využívat takové množství společných dílů, jako například koncern Volkswagen.

To však neznamená, že by Evropané nechtěli levná vozidla. Nicméně ze zkušenosti, kdy výrobci začali v Evropě prodávat své modely určené například pro Indii, nejsou příliš pozitivní. Server ANE uvádí například případ SUV Ford EcoSport. Ten svým designem nedává znát svůj indický původ, jedná se však o automobil určený na rozbité asijské silnice. Při jízdě na německé dálnici tak byly podle motoristických novinářů jeho výkony neuspokojivé.

Podobně se snažily o útok na evropské trhy také čínské automobilky, nicméně znatelnější úspěch u konzervativních Evropanů nezaznamenaly.

Prémiová i východní konkurence

Fakt, že Evropané touží po kvalitních automobilech, dokazuje také růst takzvané „svaté trojice,“ tedy BMW, Audi a Mercedesu. Dokonce se poslední jmenovaný výrobce po letech dohánění svých hlavních konkurentů dokázal stát lídrem v prémiovém segmentu.

Co to však znamená pro Opel? Všechny tři jmenované automobilky rozšiřují své portfolio do kategorií kompaktních vozů, tedy jedné z kategorií, kde si byl Opel díky Astře a Corse poměrně jistý. Díky prudkému růstu tak byl například Mercedes v posledním měsíci schopný dosáhnout větších prodejů, než Opel.

Jak ve své analýze uvádí ANE, větším problémem pro Opel mohou být automobilky z východních zemí. Může jít buď o evropské, jako je Škoda nebo Dacia, které si v minulosti vybudovaly pověst levných a relativně spolehlivých vozů, případně o konkurenci z Koreje. Ta si zase získává body rychlou reakcí na poptávku zákazníků. V době, kdy Opel vkládal veškeré své finance i naděje do modelů Insignia a Astra dokázal Hyundai a Kia evropským zákazníkům nabídnout populární a líbivá SUV.

Evropská legislativa

Z hlediska cizích automobilek může činit překážku vstupu na trh také roztříštěná legislativa, která se liší stát od státu. „Evropa není pouze silně konkurenční a přeplněný trh, ale také velmi komplexní. V každé evropské zemi, kde působíme, se liší jak zákony, tak i daňové předpisy,“ řekl pro ANE Michael Cole z evropské pobočky Kia.

Touto problematikou se v minulosti zabývala také Evropská unie, která však nenalezla dostatečnou podporu ze strany států na to unifikovat pravidla pro působení zahraničních firem ve společenství. I přesto je však podle Christopha Stuermera z analytické společnosti PwC Evropa zajímavým trhem. Především kvůli relativně vysokým cenám vozů a bohatství místních obyvatel.

Otázkou tedy zůstává, co přinese spojení Opelu a francouzské dvojky PSA. Za posledních deset let se totiž jejich společný podíl trhu snížil z téměř 22 procent na pouhých 16 procentních bodů. Právě proto, že ani jeden z výrobců nebyl schopný pokrýt poptávku evropských zákazníků.