Průměrný anglický absolvent má 1,5 milionu dluhů, které nikdy nesplatí | E15.cz

Konkurenceschopná ekonomika dnes potřebuje kvalitní vědeckou základnu a ta zase exkluzivně vzdělané výzkumné pracovníky. Těm musí být domácími vědeckým institucemi nabídnuta dostatečně atraktivní perspektiva, aby se v našem případě do Česka chtěli ze studijních pobytů a stáží, které jim výrazně zvyšují kvalifikaci, vrátit. S financováním vysokého školství dnes různými způsoby bojují téměř všechny státy. V Británii zavedli v roce 1997 poplatky za vyšší vzdělávání ve výši okolo 55 tisíc korun za rok, dnes je to 270 tisíc plus šestiprocentní úrok.