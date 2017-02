Průmyslová výroba v Německu v závěru roku výrazně klesla

Průmyslová výroba v Německu se v prosinci překvapivě snížila, proti předchozímu měsíci zaznamenala pokles o tři procenta. To představuje nejprudší meziměsíční propad za téměř osm let. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo německé ministerstvo hospodářství.