Řecko pokračuje v privatizaci, železniční společnost Trainose prodalo Italům | E15.cz

Řecko dnes dokončilo prodej železniční společnosti Trainose italské státní železnici Ferrovie dello Stato (FS), která za ní zaplatí 45 milionů eur (1,17 miliardy korun). Oznámil to dnes předseda řecké vlády Alexis Tsipras. Prodej železnice je součástí privatizačního programu, který je jednou z klíčových podmínek záchranného programu země. Prodejem státních aktiv by Řecko mělo do roku 2018 získat šest miliard eur.