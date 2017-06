Ryanair má zájem o většinový podíl v krachující Alitalii | E15.cz

Alitalia je od 2. května pod tříčlennou zvláštní správou. Ta obdržela více než 30 nezávazných nabídek na tuto ztrátovou firmu.



Podle místních médií ale žádná z nich není na koupi celé letecké společnosti, ale jen jejích jednotlivých částí jako jsou letadla nebo letištní sloty. I Ryanair původně vyjádřil zájem pouze o obchodní spolupráci s Alitalií spíše než o její koupi.

Irská firma už má v Itálii silné zastoupení. Letos by se její zdejší počet pasažérů měl podle O'Learyho zvýšit na 36 milionů z loňských 32,6 milionu, napsala agentura Reuters.Italská vláda několikrát zopakovala, že by Alitalii raději prodala celou, částečně proto, aby minimalizovala dopady na jejích 12,5 tisíce zaměstnanců. Vyloučila zestátnění firmy.Od roku 2014 vlastní v Alitalii 49procentní podíl aerolinky Etihad Airways ze Spojených arabských emirátů. Těm evropské zákony zakazovaly ucházet se o většinový podíl a to jim pak bránilo efektivně řešit vnitřní problémy Alitalie. Evropský Ryanair se o většinový podíl ucházet smí.