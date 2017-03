Samsung zvažuje přesun části výroby z Mexika do USA kvůli Trumpovi, napsal Wall Street Journal

Jihokorejský výrobce elektroniky Samsung Electronics hodlá rozšířit své výrobní aktivity ve Spojených státech a plánuje tam přesunout část produkce z Mexika. Informovoval o tom dnes list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Počáteční investice do rozšíření aktivit v USA by se podle zdrojů měla pohybovat kolem 300 milionů dolarů (7,7 miliardy korun).