Schäuble varuje před další krizí, novou bublinu prý mohou vyvolat i centrální banky | E15.cz

Odcházející německý ministr financí Wolfgang Schäuble varuje před další finanční krizí. V rozhovoru s Financial Times vidí riziko v rostoucím globálním zadlužení a růstu likvidity. "Nové bubliny" by prý mohly vyvolat biliony dolarů, které do ekonomiky pumpují centrální banky. Obává se také možné nestability v eurozóně ohrožované nesplácenými bankovní úvěry.