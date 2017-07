Sny o pohádkových perských obchodech se neplní. Export do Íránu blokují banky | E15.cz

Rok a půl po zrušení mezinárodních sankcí proti Íránu vývoz českého zboží do této země utěšeně roste. Za prvních pět letošních měsíců vzrostl meziročně o osmdesát procent na 814 milionů korun, stále ale nenaplňuje původní velká očekávání.

„Zatím je to málo, protože Írán má stejně obyvatel jako Německo. Je tam obrovský potenciál pro růst,“ uvádí Otto Daněk z Asociace exportérů. Bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který se po zrušení sankcí do Íránu vypravil i s početnou podnikatelskou delegací, na konci loňského roku uvedl, že český vývoz by mohl ročně vystoupat až k patnácti miliardám korun.

České firmy o vývoz do Íránu mají zájem, ale banky nejsou ochotny poskytovat exportní financování. Po těchto dodavatelských úvěrech přitom íránští partneři volají. „Hlad po modernizacích je v Íránu veliký, ale tamní firmy nemají dost hotovosti. Úrokové sazby úvěrů u íránských bank se pohybují nad dvaceti procenty. Proto Íránci požadují dodávky zboží spolu s financováním,“ vysvětluje Filip Tůma, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Teheránu.

Neochotu bank poskytovat vývozní úvěry potvrzuje státní exportní pojišťovna EGAP. Ta může český vývoz do Íránu od loňska pojišťovat. Zatím ale pojistila jen zářijový vývoz doplňků stravy společnosti Walmark. „Aktuálně EGAP projednává několik menších exportních transakcí v objemu desítek milionů eur,“ uvedla mluvčí pojišťovny Hana Hikelová.

Samotné české banky se otázkám na financování exportu spíše vyhýbají. UniCredit uvádí, že o vývozní úvěry čeští exportéři nemají zájem. Naopak ČSOB mluví o velkém zájmu českých firem o obchod s Íránem.

„Zlepšení podmínek pro export nenahrává geopolitická situace ani nejasný makropolitický vývoj v regionu. Přesto se nám po uvolnění sankcí podařilo několik obchodů do Íránu uskutečnit. Jednalo se pouze o krátkodobé finanční produkty a zajišťovací instrumenty,“ tvrdí Jan Nývlt, ředitel Exportního financování ČSOB.

Komerční banka upozorňuje, že hladké platby do Íránu a z něj komplikuje skutečnost, že tamní banky nemají stále živé účty pro hlavní světové měny u důvěryhodných korespondenčních bank.

„Skupina Société Générale je přítomná i v USA a řídí se mezinárodními sankcemi uvalenými Spojenými státy. Komerční banka postupuje v souladu se svojí mateřskou společností,“ upozorňuje mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek na hlavní bariéru pro bankovní operace s Íránem.

Evropské banky se stále obávají, že by je za financování obchodu s Íránem mohly potrestat americké úřady. Nepomohlo ani loňské prohlášení amerického ministerstva financí, že Spojené státy nebudou postihovat mimoamerické banky za transakce s Íránem, pokud dolarové platby nepůjdou přes finanční instituce v USA. Podle amerických právníků nelze zaručit, že se dolary z transakcí Spojeným státům úplně vyhnou.