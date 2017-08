Spojené státy a Čína jsou v ekonomické válce, prohlásil odvolaný poradce Steve Bannon | E15.cz

"Jsme v ekonomické válce s Čínou," prohlásil Bannon. "Je to všude v jejich literatuře. Nestydí se říkat, co dělají. Jeden z nás bude za 25 či 30 let hegemonem a budou to oni, jestliže půjdeme dál touto cestou," dodal Bannon v rozhovoru, z něhož citovala agentura Reuters.

Při zachování současného trendu se podle Bannona za pět až deset let mohou Spojené státy dostat do bodu, od kterého už nebude možné stav věcí změnit a boj vyhrát.

Bannon řekl, že Spojené státy proti Číně použijí paragraf 301 amerického obchodního zákona, jenž umožňuje uvalovat sankce proti zemím, které podle Washingtonu porušují pravidla světového obchodu. Peking má být takto postižen za praktiky, které údajně nutí americké firmy působící v Číně předávat své duševní vlastnictví. Následně Washington začne podle Bannona řešit stížnosti, podle kterých Peking vyváží ocel a hliník za dumpingové ceny.

Trump v pondělí pověřil šéfa Úřadu obchodního zmocněnce USA Roberta Lighthizera, aby rozhodl, zda přezkoumá postupy Pekingu, které si údajně vynutily přenos klíčových amerických technologií do čínských firem. Lighthizer už řekl, že toto vyšetřování bude teď jednou z hlavních priorit jeho úřadu.

Bannon byl kdysi Trumpovým prominentním poradcem, nyní se ale stále častěji spekuluje o jeho odchodu z prezidentova týmu. Podle amerických médií je Trump pod rostoucím tlakem, aby svého blízkého spojence odvolal. Bannon, který býval šéfem ultrakonzervativního webu Breitbart News, dlouhodobě vadí levici i řadě občanských skupin. Počet jeho kritiků začal ale v posledních dnech výrazně růst a patří k nim i mnozí Trumpovi spolupracovníci včetně nového personálního šéfa jeho úřadu Johna Kellyho.