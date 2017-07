Švédsko má nečekané přebytky. Chce je dát na sociální stát | E15.cz

Švédska vláda zveřejnila nové odhady vývoje ekonomiky, které předpovídají výrazně vyšší rozpočtové přebytky než před několika týdny. Narostou nejen daňové výnosy, ale odhady také předpovídají nižší rozpočtové výdaje.

V období 2017-2020 si tak švédská ekonomika přilepší o 85 miliard švédských korun (přibližně 230 miliard korun). Podle švédské ministryně financí Magdalene Anderssonové bude větší část peněz využita na stále rostoucí sociální stát.

„Naše fiskální politika nás přivedla do nové ekonomické pozice," uvedla podle Bloombergu ministryně. „Využijeme této situace k tomu, abychom zaměstnali odborníky na zdravotní a sociální péči, předškolní personál, učitele a policejní důstojníky."

Vláda v roce 2018 utratí 30 miliard švédských korun na výdajích spojených se sociálním státem (vyššími důchody a sociálními výdaji) ve srovnaní s rokem 2014. Dalších pět miliard švédských korun získají zdravotnická zařízení, školy a sociální služby. O výdajích na další roky se zatím nerozhodlo.

Opozice by přebytky raději nasměrovala do rozpočtových příjmů, podpory malých podnikatelů a rozvoje letectví. Pokud menšinová středolevá vláda její požádavky nesplní, hrozí jí opoziční strany vyslovením nedůvěry. Spolu s protimigrační stranou Švédští demokraté by pro to měla dostatek hlasů.