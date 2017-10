Světová banka zvýšila odhad růstu rozvíjejících se ekonomik Asie. Varuje před napětím kolem KLDR | E15.cz

Zpráva zahrnuje 15 zemí včetně Číny, Thajska, Vietnamu, Malajsie a Filipín. Celkově vyznívá pozitivně, ale varuje, že rostoucí protekcionismus by mohl ochladit světový obchod. V této souvislosti se zmiňuje o návrzích na úpravy Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) a o probíhajících rozhovorech o brexitu, tedy vystoupení Británie z Evropské unie.

Podle Světové banky by se geopolitické napětí v asijském regionu mohlo vystupňovat až do ozbrojeného konfliktu. "Eskalace zdejších sporů by mohla mít vážné hospodářské důsledky," cituje ji agentura AP.

Východní Asie má v celosvětovém dodavatelském řetězci klíčovou pozici. Politická krize by mohla vyvolat tlak na směnné kurzy a zvýšit světové úrokové sazby, dodává instituce se sídlem v americkém Washingtonu D.C.