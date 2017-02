Švýcarsko na cestě z daňového ráje? Nadnárodní korporace vyhlížejí výsledek referenda

Do rozšíření švýcarského závodu Zimmer Biomet by mohlo jít 40 milionů dolarů (miliarda korun), firma však rozhodnutí o této investici odkládá minimálně do 12. února. Ten den budou Švýcaři hlasovat o reformě korporátních daní, jež by kantonům znemožnila zvýhodňovat zahraniční společnosti pomocí speciálních úlev.

„Máme plány na posílení našeho byznysu ve Švýcarsku, zatím ale čekáme na to, co bude,“ řekl agentuře Reuters Luigi Sorrentino, šéf tamní továrny Zimmer Biomet. „Po celém světě fungují na tři desítky našich závodů, které spolu soutěží o investiční dolary,“ dodal manažer. Podle něho by však další expanzi švýcarské výrobny kyčelních náhrad schválení návrhu napomohlo. Odmítnutí by přineslo nejistotu a nestabilitu, politici přiznávají, že nemají žádný plán B.



Nadnárodním korporacím reforma nezapovídá výhody zcela, týkaly by se ale jen investic do výzkumu a vývoje, stejně jako zisku z patentů. Mnohé kantony by ovšem snížily daně plošně všem firmám, aby si zachovaly ekonomickou atraktivitu.

Podle odhadů poradenské společnosti KPMG by tak v případě schválení reformy švýcarská firemní daňová sazba celkem dosahovala přibližně 14 procent. Některé kantony by ji ale zřejmě stanovily ještě o něco blíže. V dosavadní praxi samosprávy lákaly nadnárodní korporace tím, že je nad rámec necelé osmiprocentní federální daně žádné další platit nenutily. Kompletní korporátní daňová zátěz se nyní pohybuje od 12 do 24 procent.



Švýcarsko se její reformou snaží mimo jiné dostát dohodě s Bruselem z roku 2014, v níž se zavázalo zrušit zvláštní daňový režim pro vybrané společnosti. „Nikdo nerozporuje, že reforma je nutná, ovšem tento návrh znamená to, že zvýhodnění velkých firem, které ze země vyvádějí rekordní dividendy, zaplatí běžní občané,“ varuje sociálnědemokratická zákonodárkyně Jacqueline Badranová. Reforma má podle průzkumů velmi těsnou nadpoloviční podporu voličů, jejich značná část ale stále zůstává nerozhodnuta.