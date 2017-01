Trump může zatáhnout USA do obchodní války

Ihned po inauguraci stáhl americký podpis z transpacifické obchodní dohody TPP a v plánu má vyjednání nové podoby Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) mezi USA, Kanadou a Mexikem.

Americké zákony dávají Trumpovi dost pravomocí, aby dosavadní obchodní politiku USA postavil na hlavu. Výši cel sice schvaluje Kongres, ale prezident může s odvoláním na krizové stavy sazby měnit sám podle svého uvážení. Dovoluje mu to třeba zákon z roku 1917 o obchodování s nepřáteli.

Jenže USA jsou členem Světové obchodní organizace, v níž se zavázaly k určité maximální výši cel. Ty se dnes v průměru pohybují kolem pěti procent a jsou na úrovni tohoto závazku. Po jednostranném zvýšení cel nad dohodnutou hladinu mohou obchodní partneři zažalovat USA u WTO a zároveň na americký dovoz uvalit odvetná cla.

Speciální daň na mexický dovoz do USA, o níž hovořil prezidentův mluvčí Sean Spicer, je původně nápad republikánských poslanců. Jde o úpravu daně z příjmu, při níž by příjmy z exportu dani nepodléhaly, a naopak náklady na import by se od základu daně nemohly odečíst. Výsledkem by byl dotovaný vývoz a zdaněný dovoz.

Částečně tento mechanismus připomíná režim daně z přidané hodnoty, kdy vývoz je od DPH osvobozen, zatímco z dovezeného zboží se daň zaplatit musí, připomíná týdeník The Economist. Republikáni věří, že tento daňový režim nebude porušovat mezinárodní obchodní dohody. Vedl by však k posílení kurzu dolaru, aby se efekt daně pro firmy kompenzoval.

K zahájení rozhovorů s Kanadou a Mexikem o nové podobě NAFTA prezident nepotřebuje souhlas Kongresu.

Ten by schvaloval až hotovou dohodu. Předtím by mu ovšem poslanci a senátoři museli dát mandát, v němž by se vzdali možnosti vyjednanou dohodu při schvalování měnit. Na odstoupení od NAFTA Trumpovi stačí, aby poslal do Ottavy a Mexika dopis o výpovědi s půlročním předstihem.

„Pro USA by ale takový krok znamenal nástup hluboké recese, protože všechny ekonomiky už jsou díky dohodě silně provázané,“ upozorňuje Jason Marczak z organizace Atlantic Council. Ve výsledku by na Trumpovu politiku doplatili ti voliči, kteří ho do Bílého domu poslali.