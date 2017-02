Trump tvoří rozpočet: seškrtá ekologii a diplomacii, přidá armádě

Donald Trump se dnes hodlá vložit do tvorby státního rozpočtu, napsal list The New York Times. Americký prezident má v konečném důsledku v plánu výrazně snížit investice naochranu životního prostředí a omezit výdaje ministerstva zahraničí, aby získal prostředky na prudké zvýšení výdajů na ozbrojené síly, napsal list s odvoláním na informované činitele Bílého domu.