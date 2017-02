Trumpův daňový balíček "všem" rozhodně nepomůže, Amazon si brzy připlatí

Plánované daňové škrty prezidenta Donalda Trumpa, které se zakládají především na snížení daně z příjmů firmám z 35 na 15 procent, by mohly pomoci řadě amerických firem a korporací. Některé z nich ale na tom mohou být hůře v případě, že dojde ke zrušení speciálních daňových odpočtů. Jen 11 procent zaplatil Amazon na daních ve Spojených státech. Možná už brzy zaplatí více.

Polepšit by si mohla například společnost Visa, která v období 2008−2015 zaplatila na dani z příjmu průměrně 33 procent ročně. Druhým velkým plátcem daní je WalMart, který zaplatil ve stejném období 31 procent. Naopak by si mohl pohoršit Amazon, jehož efektivní zdanění dosahovalo průměrně jen 11 procent.

Podle výroční zprávy dosáhla společnost takto nízkých daní díky využití akciových odpočtů, specifických odpisů či odpočtů za výzkum a vývoj. Pokud v rámci daňového balíčku Donald Trump tyto odpočty ztíží, pak by si mohl Amazon pohoršit. Zaplatit více by mohl i Facebook, který ve stejném období odvedl průměrně 16 procent. Vyplývá to z analýzy televize CNBC.