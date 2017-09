Trumpův protekcionismus je škodlivý pro svět i USA, tvrdí studie německé nadace | E15.cz

Obchodní politika Spojených států po nástupu prezidenta Donalda Trumpa do funkce čím dál více sází na protekcionistická opatření, jejichž cílem má být podpora domácí ekonomiky a zajištění pracovních míst. Ve skutečnosti jsou však takováto opatření škodlivá pro světovou ekonomiku a především pro samotné americké hospodářství, tvrdí studie německé Bertelsmannovy nadace.

Protekcionistická politika podkopává mezinárodní obchod, protože vede ke zvyšování cel a vytváření dalších překážek pro mezistátní výměnu zboží. Studie zkoumá různé varianty protekcionistických opatření USA a následných reakcí ze strany ostatních zemí.

Útlum mezinárodního obchodu způsobený protekcionismem Spojených států by podle studie mohl při nejpesimističtějším scénáři v dlouhodobém horizontu snížit roční výkon americké ekonomiky až o 2,3 procenta. To by při současné úrovni hrubého domácího produktu USA odpovídalo přibližně 415 miliardám dolarů (zhruba devět bilionů korun).

"Hospodářská izolace je ztrátová pro všechny obchodní partnery," upozornil předseda představenstva nadace Aart De Geus. "To, co potřebujeme, je spravedlivá obchodní politika, která umožňuje volnou výměnu zboží a služeb a působí po celém světě ve prospěch výrobců i spotřebitelů," dodal.

Trump již během své předvolební kampaně sliboval snížení deficitu Spojených států v zahraničním obchodě. Pohrozil zavedením odvetných cel na dovoz z Číny, Mexika a dalších zemí, které obvinil z nepoctivých obchodních praktik. Krátce po nástupu do funkce podepsal exekutivní příkaz o odchodu Spojených států z Transpacifického partnerství (TPP).

Tuto obchodní dohodu 12 tichomořských zemí uzavřela před rokem vláda Baracka Obamy, americký Kongres ale dokument ještě neratifikoval. Trump rovněž hodlá prosadit změny v Severoamerické dohodě o volném obchodu (NAFTA), která je podle něj pro Spojené státy "katastrofou".