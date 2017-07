Uber se brzy může stát „zombie“ firmou, tvrdí FT. Podniků s problematickým obchodním modelem přibývá | E15.cz

Medián podílu takzvaných zombie firem v hospodářství nejvyspělejších států světa převýšil deset procent. Vyplývá to z analýzy Banky pro mezinárodní vypořádání. Před deseti lety byl přitom takový poměr poloviční. List Financial Times s odkazem na zmiňovanou studii připomíná, že již za dva roky by se k nim mohla (v případě vstupu na burzu) zařadit také alternativní taxislužba Uber, tedy firma, která paradoxně do značné míry vytváří nové obchodní trendy a modely.

Uber nicméně dle vlastních vyjádření spoléhá zejména na rychlou expanzi a stále označuje sám sebe jako startup. Nedávno navíc oznámil, že uskutečnil jízdu s pořadovým číslem pět miliard. Ještě před dvěma lety přitom Uber zprostředkoval miliardu svezení.

Jak ale připomínají FT, zdaleka nejde jen o "problém" řečené firmy. "Stojí za to se ptát obecněji: proč už na ziskovosti nezáleží? A kam nás stále větší trpělivost s firmami, které nevydělávají, přivede v dlouhodobém horizontu?" ptají se FT.

Odpovědět se již dříve pokusil ekonom banky HSBC Stephen King. Ten situaci vnímá jako důsledek uvolněné politiky centrálních bank a jejich programů kvantitativního uvolňování. Na příliv levného kapitálu tak najednou mohly spoléhat i ty firmy, které by za jiných okolností musely skončit. "Trhy tak přestaly vykonávat svou hlavní úlohu, tedy efektivně alokovat kapitál. Příliš mnoho ho šlo do nafouknutých a neefektivních společností na úkor podpory růstu menších, dynamičtějších podniků," podotkl pro server BusinessInsider King.