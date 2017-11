V Rusku chybí peníze na důchody, tvrdí bývalý ministr | E15.cz

V ruském důchodovém účtu zeje ohromná díra, peněz na výplatu důchodů se nedostává. V rozhovoru pro ruský list Argumenty i fakty to uvedl bývalý ruský vicepremiér a bývalý ministr financí Alexej Kudrin. Vláda se léta nemá k reformě, protože konzervativní důchodci představují značnou voličskou sílu, která plně stojí za současným prezidentem Vladimirem Putinem. Za posledních sedm let se výdaje na důchody zvýšily o 2,5 bilionu rublů (necelý bilion korun), tedy tři procenta hrubého domácího produktu

o je stejná částka, jakou země vynakládá na školství. Jde také o to, že abychom mohli vyplatit současné důchody, musíme si odpustit investice do školství, zdravotnictví, nových dopravních spojů a budoucnosti našich dětí, varoval Kudrin.

V roce 2016 vláda poprvé nevalorizovala všechny důchody a příjemcům vyplatila jen jednorázově 5000 rublů (asi 1800 korun). Uvažuje, že omezí výplaty důchodů těm, kteří si k nim přivydělávají. S navýšením povinného počtu odpracovaných let k přiznání nároku na důchod ale podle polského deníku Rzeczpospolita ruské ministerstvo práce nepočítá.

Věk odchodu do důchodu je v Rusku nejnižší v Evropě (55 let pro ženy a 60 let pro muže). Podle ruského statistického úřadu Rosstat je mezi 146,8 milionu Rusů 45,7 milionu důchodců. A jejich počet se rok od roku zvyšuje. V roce 2011 jich ještě bylo o čtyři miliony méně.

Průměrný ruský důchod patří k nejnižším v Evropě. Počátkem roku 2017 činil 12,4 tisíce rublů (asi 4600 korun). Jeho reálná hodnota se od roku 2015 snižuje, loni to bylo jen 96,6 procenta roku předchozího, píše Rzeczpospolita.