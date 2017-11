Ve Spojených státech je nejnižší nezaměstnanost za 17 let | E15.cz

Americká ekonomika v říjnu vytvořila 261 tisíc pracovních míst. To je nejvíce od loňského července, nicméně pod odhady analytiků. Míra nezaměstnanosti se pak snížila o 0,1 bodu na 4,1 procenta a je nejníže za téměř 17 let. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo americké ministerstvo práce.

Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že za říjen vznikne asi 310 tisíc pracovních míst. Ministerstvo ale současně zpřesnilo data za září, která podle předběžného měření ukazovala, že ekonomika přišla kvůli hurikánům Harvey a Irma o 33 tisíc míst. Ve skutečnosti jich zhruba 18 tisíc vzniklo.

"Můj první názor byl, že je to trochu zklamání. Při druhém pohledu to ale není tak špatné, jak to vypadá, protože za minulý měsíc je tam významná revize směrem vzhůru," řekl analytik Brad McMillan ze společnosti Commonweatlth Financial Network.

V soukromém sektoru vzniklo asi 252 tisíc pracovních míst. Nejvíce k tvorbě pracovních míst přispěl ubytovací a stravovací sektor. Pracovní místa vznikla také v průmyslu, maloobchodě a stavebnictví.

Říjnové zrychlení tvorby pracovních míst potvrzuje názor centrální banky (Fed), která ve středu uvedla, že trh práce se dál zlepšuje a že ekonomická aktivita roste solidním tempem. Finanční trhy čekají, že Fed v prosinci opět zvýší úrokové sazby. Letos tak učinil už dvakrát.

Průměrný hodinový výdělek však zůstal v meziměsíčním srovnání beze změny a meziročně růst zpomalil na 2,4 procenta z 2,8 procenta v září. Meziroční růst byl nejnižší od loňského února a brzdil ho hlavně návrat hůře placených pracovníků v průmyslu do práce. Ekonomové jsou však optimističtí a očekávají, že růst opět zrychlí, protože trh práce je blízko plné zaměstnanosti.