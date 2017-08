Venezuelské útrapy nejspíš hned tak neskončí, americké sankce mohou dokonat státní bankrot | E15.cz

Hospodářské sankce, které Spojené státy uvalily v pátek na režim autoritářského venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, podle analytiků můžou způsobit bankrot Venezuely. USA totiž Caracasu výrazně omezily další zadlužování na amerických trzích, exportu venezuelské ropy do USA se ale sankce příliš nedotknou. Podle některých expertů se však ještě zhorší humanitární krize ve Venezuele, což může zvýšit sociální napětí v zemi.

"Technicky vzato bude mít (vláda) problémy platit dluhy, což může skončit vyhlášením bankrotu," domnívá se venezuelský novinář Víctor Amaya, jehož citoval server Infobae. Washington totiž zakázal americkým subjektům kupovat nově vydané dluhopisy venezuelské vlády se splatností delší než 30 dnů a v případě státní ropné společnosti PDVSA dluhopisy se splatností delší než tři měsíce.

Venezuelská vláda tedy nebude moci prodejem dluhopisů získávat v USA další finance na splácení svého dluhu, ale ani na dovozy. "Budeme mít méně deviz na dovoz potravin a léků, které potřebujeme," řekl agentuře AFP analytik Rafael Quiroz. Venezuela je už několik let v ekonomické krizi, v níž se lidem nedostává základních potravin a léků.

Zhoršení humanitární krize se obává i ekonom Dany Bahar z washingtonského ústavu Brookings Institution. "Tato opatření zasáhnou vládu, ale pravděpodobně také obyvatelstvo," řekl Bahar listu The Financial Times (FT).

Podle FT investoři očekávají, že Venezuela bude muset vyhlásit bankrot. Podle některých už letos, podle jiných příští rok, pokud jí do té doby ještě pomůže Čína a Rusko. Podle venezuelského ekonoma Alejandra Grisantiho, jehož citoval server BBC, ale Čína ani Rusko už nejsou tolik ochotné, jako dříve, zvyšovat své riziko ve Venezuele.

S Moskvou spolupracuje Caracas mimo jiné v ropném průmyslu. Podle amerického internetového magazínu The Washington Examiner ruská společnost Rosněfť koupila loni podíl 49,9 procenta ve firmě Citgo, která sídlí v Texasu. Zbytek této ropné společnosti, která mimo jiné provozuje v USA mnoho benzínových čerpacích stanic, vlastní venezuelská státní společnost Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Firmy Citgo, která začátkem roku poskytla půl milionu dolarů (asi 11 milionů korun) na oslavy inaugurace amerického prezidenta Donalda Trumpa, se nové sankce USA dotknou jen částečně. Zakázáno má vyplácení dividend a podílů na zisku do Venezuely, jinak ale může v USA nadále fungovat, včetně získávání krátkodobých úvěrů.

USA totiž zakázaly nákup nových dluhopisů státní společnosti PDVSA pouze v případě, že jejich splatnost je delší než 90 dnů. "Bylo to uděláno velmi šikovně," zhodnotil sankce anonymně jeden z vyšších úředníků americké administrativy, jehož citoval The Washington Examiner.

"Spojené státy mají samozřejmě velký vliv na venezuelskou ekonomiku, ale neznamená to, že se chceme ukvapit a využít svého vlivu nezodpovědně," odpověděl na otázku stran možného ropného embarga magazínu The Washington Examiner další americký vládní úředník. Venezuela byla loni třetím největším dovozce ropy do USA po první Kanadě a druhé Saúdské Arábii.