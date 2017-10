Věřitelé Madridu a Barcelony couvají. Španělské dluhopisy podražily více než katalánské | E15.cz

Bouře ve sklenici vody, která by ovšem v případě krajního řešení vyšla zbytek Španělska dráže než Katalánsko. Tak alespoň vnímají krizi pod Pyrenejemi a riziko rozdělení království věřitelé vlády v Madridu i v Barceloně. Ochota půjčovat centrální španělské vládě i katalánské metropoli od referenda poklesla, vůči Madridu začal být ale kapitál ještě opatrnější.

Zatímco úrok požadovaný věřiteli za půjčku autonomní vládě v Barceloně od víkendového referenda vzrostl zhruba o desetinu, nové půjčky se španělské vládě prodraží až o třetinu. „Oblast kolem Barcelony je bohatší část Španělska, a tedy případný rozpad země by měl větší dopad pro zbytek království než pro Katalánsko, růst úroků je tak zatím relativně mírný,“ zdůrazňuje hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

I přesto se Katalánsko nyní financuje nejdráže od ledna, úrokové náklady vlády v Madridu jsou nejvýše od dubna. Dozvuk referenda je vidět i na španělských akciích, které jsou nejníže od jara: burzovní index IBEX od referenda ztratil už bezmála čtyři procenta. Nervozita investorů narůstá i spolu s nejistotou ohledně případného přerozdělení celkového státního dluhu mezi nově vzniklý celek a mateřskou zemi.

„Velkým problémem by byla situace, kdy by Katalánsko muselo přibrat i část dluhů současné centrální španělské vlády. V takové situaci by katalánské dluhopisy výrazně znehodnotily,“ dodává ekonom BH Securities Martin Vlček. Dluhopisy zbytku Španělska by ovšem utrpěly rovněž, ztráta příjmů z bohatého Katalánska by investorskou důvěrou v Madrid podstatně otřásla.

„I přes růst úroků neberou zatím finanční trhy možnost vyhlášení nezávislosti Katalánska úplně vážně, to se ale může rychle změnit. Převládajícím módem na trhu dluhopisů stále je skončení dluhové krize, takže se špatné zprávy berou s menší vážností než dobré zprávy. Je jen otázkou, kdy dojde k přepnutí a co ho způsobí,“ dodává hlavní ekonom UniCreditu Pavel Sobíšek.